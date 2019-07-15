Украинцы массово разводятся из-за субсидий: что происходит

15.07.2019 16:39

В Украине участились разводы из-за субсидий, и эта новая тенденция продолжает набирать обороты. Об этом в соцсетях сообщают судьи и юристы. Например, об этом пишет судья Дубенского горрайонного суда Ровенской области, Александра Жуковская, которая за последнее время рассмотрела более 250 "разводных" дел и выявила "льготную" категорию пар, пишет Сегодня.

"Действительно, появились разводы, причиной которых юристы называют последующее получение субсидии, — рассказала нам Жуковская. — Ведь, как известно, если доход семьи выше определенного уровня, то семьи де-юре не могут получить субсидии, а де-факто денег не хватает на оплату коммунальных услуг. Особенно если в семье несколько детей. По крайней мере, я так понимаю причину таких разводов, хотя сами супруги заявляют, что "не сошлись характерами". Прямо никто и никогда на судебном заседании не скажет истинной причины развода".

Но, по ее словам, причину развода выдает поведение супругов.

"Пытаются переубедить, что уже не семья, но при этом сидят рядом на одной лавке, глаза опущены, лица краснеют, — говорит Жуковская и добавляет — те, кто действительно хотят развестись, не сидят на одной лавочке и тем более не держатся за руки, потому как их отношения разрушены. Видно, что для таких пар — это сложное решение. Как правило, у них есть несколько детей, в таких семьях работает мужчина, а женщина дома с детьми".

К этому Жуковская добавляет, что есть примеры того, когда подозрения о "субсидийной" причине развода позже подтверждались фактами.

"Когда граждане забирают судебное решение, набравшее законную силу, то уже не скрывают, что оно необходимо для подачи в соответствующие органы. А после этого уже идут оформлять субсидию", — резюмировала Жуковская.

Ее пост о причинах разводов набрал сотни просмотров в соцсети, его также прокомментировали и другие юристы.

"Разводов сейчас много как никогда. Почти за 10 лет практики не помню, чтобы было так много. От не проживших и года в браке до разводов после 10—15 лет совместной жизни. И я вот тоже невольно классифицирую эти пары — среди них действительно есть "субсидийные", но напрямую, конечно же, об этом не говорят, но и такие причины есть", — прокомментировала ситуацию еще одна юрист.

В свою очередь, эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук также говорит, что ему известны случаи разводов ради получения субсидий.

"Действительно, есть такие ситуации. Противодействовать юридически этому невозможно, потому как жить в браке или нет — это право каждого. Единственный механизм контроля того, проживают люди вместе или нет, — это выход на место социнспектора, который путем опроса соседей и осмотра жилья выяснит ситуацию. После этого он может принимать решение — есть ли основания для назначения субсидии или нет", — говорит Никончук.