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Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков
Как передает replyua.net, в интервью одному из СМИ бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что у него есть информация о том, что украинские военнопленные моряки, которые находятся в Москве могут быть освобождены уже на этой неделе. Главная причина освобождения – выборы в Украине, которые должны пройти 21 июля в это воскресение.
По словам Порошенко, на 90% он уверен, что украинские воины будут дома до 21 июля. Петр Порошенко он искренне верит, что так и будет и просит Всевышнего, чтобы в этот раз ничего не сорвалось в переговорах и парни оказались вместе со своими семьями. Сейчас заканчиваются последние переговоры.
Экс-президент Украины подчеркнул, что ему абсолютно все равно, кто на этом делает себе пиар перед предстоящими выборами и, кто хочет заработать себе дополнительные балы пред народным волеизъявлением, потому что на кону судьбы людей. Такими вещами не играют, потому он держит кулаки за то, чтобы вырвать украинских защитников из тюрьмы оккупанта.
Теги: Донбасс, моряки, возвращение, Порошенко, заявление
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