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В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев
15.07.2019 18:39
В Украине по состоянию на сегодня, 15 июля, учтены 1 млн 391 тыс. 34 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Напомним, что по состоянию на 8 июля в Украине были учтены 1 млн 388 тыс. 972 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2062 человека.
Источник : https://dnews.dn
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, переселенцы
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