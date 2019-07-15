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В урне на автовокзале Николаева нашли тело новорожденного
15.07.2019 08:02
14 июля, на междугороднем автовокзале Николаева уборщица нашла труп новорожденного ребенка в контейнере для мусора.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.
Пакет с телом новорожденного младенца нашла уборщица на 12-й платформе автовокзала в Ингульском районе в контейнере для мусора.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт, продолжаются первоочередные следственные действия.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает роженицу.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Николаев, тело, новорожденный, автовокзал, урна
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