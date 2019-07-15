В урне на автовокзале Николаева нашли тело новорожденного

15.07.2019 08:02

14 июля, на междугороднем автовокзале Николаева уборщица нашла труп новорожденного ребенка в контейнере для мусора.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Пакет с телом новорожденного младенца нашла уборщица на 12-й платформе автовокзала в Ингульском районе в контейнере для мусора.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт, продолжаются первоочередные следственные действия.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает роженицу.

Источник : https://donpress.com