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Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений

15.07.2019 22:41
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Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений

Дожди, обрушившиеся на столицу 14 июля, стали рекордными. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений сотрудников метеостанции на Центральной геофизической обсерватории, количество осадков 14 июля побило многие прошлогодние “достижения”. На Киев вылилось 36 мм осадков, что на 8 мм больше, чем это было в предыдущем “урожайном” в плане ливней 1962 году. 

В обсерватории имени Срезневского отметили, что максимальное количество осадков в Киеве за все время наблюдений (с 1891 года) было зафиксировано в начале ХХ столетия. 20 июля 1902 года выпало 103 мм дождя.

По данным наблюдений сотрудников метеостанции на Центральной геофизической обсерватории, количество осадков 14 июля побило многие прошлогодние “достижения”. На Киев вылилось 36 мм осадков, что на 8 мм больше, чем это было в предыдущем “урожайном” в плане ливней 1962 году.

В обсерватории имени Срезневского отметили, что максимальное количество осадков в Киеве за все время наблюдений (с 1891 года) было зафиксировано в начале ХХ столетия. 20 июля 1902 года выпало 103 мм дождя. 
Источник : https://antikor.com 



Теги: Донбасс, Киев, наблюдение
 
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