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Дождь, временами — солнце. Синоптики рассказали о погоде на сегодняшний день
Во вторник, 16 июля, в Украине сохранится дождливая погода, которая будет сопровождаться солнечными периодами.
Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра.
Так, 16 июля дожди пройдут по всей стране. При этом, везде кроме востока дожди время от времени будут уступать место облачной, но солнечной погоде.
Температура воздуха также будет примерно одинаковой на всей территории страны: от +20 на западе, до +24 на востоке. Несколько теплее будет на юге Украины, где температура возрастет до +27 градусов.
В Киеве 16 июля также ожидаются дожди с грозами. Температура утром достигнет +15 градусов, а в течение дня возрастет до +21.
В последующие дни, как ожидают синоптики, погода немного улучшится: 17 и 18 июля дожди с грозами будут только в отдельных областях.
Теги: Донбасс, солнце, дождь, прогноз погоды
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