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Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с Владимиром Зеленским использовал банальный шантаж.
Об этом в видеоинтервью Politeka заявил украинский политолог Александр Солонтай.
По его словам, заявление Путина о том, что встреча с Украиной в «нормандском формате» на уровне глав государств в присутствии новых участников возможна не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов, является буквально проявлением шантажа.
«Это, конечно, шантаж. Путин хотел бы, чтобы Украина в результате выборов в Верховную Раду и в результате формирования нового Кабинета министров начала корректировать свою внешнеполитическую направленность не под европейский вектор, а под российский», — говорит Солонтай.
Однако, такие желания России является как минимум наивными, считает эксперт. Выбор проевропейского направления — выбор государства, а политики в Украине уже вынуждены считаться с этим выбором.
«Политики, которые сформируют новое правительство, новую коалицию, новую Верховную Раду не смогут пойти против выбора украинского народа, иначе люди просто снова пойдут на восстание, как это уже однажды было», — резюмирует Солонтай.
Теги: Донбасс, Путин, шантаж, Зеленский
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