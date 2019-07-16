У Зеленского заявили о необходимости ввода русского языка как регионального

16.07.2019 09:54

Никита Потураев, являющийся советником гаранта Конституции Украины Владимира Зеленского и кандидатом в президенты Украины от «Слуги народа», заявил, что на Донбассе русский язык нужно ввести как региональный. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Апостроф», таким образом, Потураев солидарен с позицией главы Офиса президента Андреем Богданом касательно русского языка для жителей Донбасса.

Таким образом, Потураев утверждает, что украинское государство не может принимать законы относительно вхождения в НАТО и Евросоюз, нарушая при этом, якобы, Европейскую хартию региональных языков. Также он заявляет, что именно из-за отношения граждан нашей страны к языкам сейчас наблюдается конфликт с Румынией и Венгрией.

Напоследок Потураев отметил, что гражданам украинского государства нужно применять те инструменты, которые решают, но никак не порождают конфликтные ситуации, если, конечно же, они хотят стать европейцами. Кандидат в нардепы подчеркнул, что он категорически против отмены закона о функционировании украинского языка.