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У Зеленского заявили о проведении еще одних досрочных выборов

16.07.2019 12:53
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У Зеленского заявили о проведении еще одних досрочных выборов

Команда Зеленского хочет сделать все, чтобы изменить систему власти в Украине. Об этом сообщил журналистам представитель президента в Парламенте Руслан Стефанчук, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Зеленский и его команда готовы рассмотреть глобальные изменения в Конституции вплоть до двухпалатного Парламента. В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления. По словам Стефанчука, команда президента хочет сделать все, чтобы система власти в стране перезагрузилась. Отмечается, что выборы на местах могут пройти уже осенью следующего года или немного раньше. Стефанчук подчеркнул, что система власти требует перезагрузки именно на местах, ведь там творится беспорядок, с которым соприкасаются граждане. Стало известно о том, что у президента Украины Владимира Зеленского подняли вопрос касательно проведения еще одного референдума.



Теги: Донбасс, выборы, Зеленский
 
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