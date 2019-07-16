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В Европе разнесли украинский закон о языке: подробности
Россия инициировала собрание Совет безопасности ООН для рассмотрения закона Украины об украинском языке.
Собрание началось 16 июля, в 17:00 по Киеву, пишет Политека.
В центре внимания оказался закон об исключительный статус украинского языка и его влияния на соблюдения Минских договоренностей. Россия настаивала на рассмотрении данного документа еще в начале июня, но получила отказ, в связи с тем, что Владимир Зеленский только принял пост Украины.
Стало известно, что в ОБСЕ и ООН обеспокоены тем, что закон об украинском языке может ущемлять права национальных меньшинств на территории страны.
Об этом представители заявили на заседании представитель организаций.
«Закон о госязыке в его нынешнем виде не обеспечивает достаточную законодательную ясность, не гарантирует защиту языковых прав нацменьшинств. Идеально было бы, если бы языковая политика Украины осуществлялась при полном сохранении прав нацменьшинств, в том числе в языковой сфере», – сказал верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.
Он также подчеркнул, что Украина вполне может защищать и укреплять свой язык, но не такими методами какие указаны в законе.
«Права меньшинств, в том числе и в вопросе языка и образования должны учитываться, в том числе и в вопросе обязательств Украины перед ОБСЕ и международными стандартами. Сбалансированная, прагматическая лингвистическая политика должна достигаться за счет стимулов, а не наказаний», – отметил он.
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло добавила, что закон вызывает обеспокоенность и со стороны ООН.
«Хотя многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте, закон по-прежнему вызывает озабоченность. УВКПЧ рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав нацменьшинств», – пояснила она.
Ранее представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя просто во время заседания обвинил Украину в ущемлении русского языка «драконовскими методами». Также он призвал европейских политиков не следовать «извращенной логике украинской власти».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, закон, ООН, Совет безопасности
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