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В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend
16.07.2019 16:32
20-летнего парня, который пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, нашли повешенным в одной из многоэтажных жилых домов столицы.
Как сообщает "Информатор", страшную находку жители дома обнаружили между 24 и 25 этажами.
По предварительным данным, он повесился сам. Тело молодого человека провисело на лестнице несколько дней.
По данным издания, умершим оказался Онищенко Вадим. Его объявили в розыск после того, как он ушел из дома на фестиваль и перестал выходить на связь.
На место трагедии прибыли оперативники, медики и экипажи патрульной полиции. Детали смерти молодого человека устанавливаются.
Теги: Донбасс, Киев, трагедия, полиция, фестиваль, повесился, розыск, умерший
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