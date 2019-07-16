В Украину фактически перестали ввозить автозапчасти: эксперт назвал причину

16.07.2019 17:10

Своим постановлением от 5 июля правительство отсрочило запрет на ввоз из России легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца 2019 года. Но запрет на ввоз запчастей остался в силе.

В связи этим их ввоз в Украину фактически прекратился даже из других стран, рассказали сайту "Сегодня" во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Дело в том, что теперь импортерам нужно доказывать, что они ввозят запчасти не из РФ. А предоставление сертификатов происхождения создает серьезные затруднения

"Представьте фуру с 30 тыс. наименований запчастей. Что, нужно еще одну фуру с 30 тыс. листов сертификатов происхождения? – недоумевает Олег Назаренко, генеральный директор ассоциации. – Можно выдать отдельный сертификат на партию товаров. Но немцы очень скрупулезны и никогда не дадут сертификат происхождения из ЕС на партию, если в ней есть запчасти и из ЕС, и из Китая, и из Кореи".

В результате, с 1 июля, продолжает он, автомобильные запчасти фактически не ввозятся. В связи с этим ассоциация обратилась в Кабмин, планируют также известить о проблеме президента, добавляет Назаренко.

Как известно, своим постановлением, расширяющим перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации, Кабмин запретил ввоз в Украину транспортных средств из России.

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров ранее раскритиковала это решение из-за требования предоставлять сертификат происхождения товара как доказательство того, что товар не произведен в РФ.