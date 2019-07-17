- "Тамбовский волк" Жидков цинично выступил против курса Украины в ЕС и НАТО - вот вам и "Квартал 95". ВИДЕО10:31
- Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО22:35
- Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию19:21
- Как поделят Раду18:20
- В горсовете Борисполя проходят обыски по делу вымогательства чиновниками взяток с предпринимателей18:02
- ООН доставила партию гумпомощи на временно оккупированные территории Донбасса – Госпогранслужба Украины 17:39
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе 17:20
- СБУ пресекла ввоз книг из России17:00
- ЕС перечислил Турции почти шесть миллиардов евро за закрытие границ для мигрантов16:21
- Конгресс готовит удар по Кремлю из-за украинских моряков13:29
Цены на газ все же снизили: украинцам показали новые цифры
НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 4 905,67 гривни за тысячу кубометров.
Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки, сообщается на сайте национальной акционерной компании, пишет Обозреватель.
По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или на 11,7%.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что конечная цена голубого топлива в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.
При этом поставщики обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.
"Это уже второе подряд снижение стоимости газа: в июне она была снижена на 436 гривен, или на 7,3% по сравнению с маем", – резюмировали представители НАК.
Для определения цены газа по ПСО "Нафтогаз" анализирует четыре показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению – компания выбирает из них самую низкую.
В итоге, наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже – она и определила тариф на июль.
Теги: Донбасс, цена, газ, тариф
- Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ
- Цена на газ: что ждет украинцев зимой
- Внимание! Цена на газ для украинцев может резко измениться
- Стало известно, кто будет определять цену на купленный Украиной у России газ
- Стало известно, как вырастет цена на газ в 2019 году
- Цены на газ в Украине пока не повысили: что дальше
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- "Тамбовский волк" Жидков цинично выступил против курса Украины в ЕС и НАТО - вот вам и "Квартал 95". ВИДЕО10:31
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Гороскоп на 20 июля: неприятные диалоги у Близнецов и прогресс у Львов08:20
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти
- Украина спасла "Газпром" от катастрофы: Москва запросила у Киева срочную помощь