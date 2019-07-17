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Дети в школах аннексированного Крыма учатся на украинском и крымскотатарском языках – постпред РФ

17.07.2019 15:20
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Дети в школах аннексированного Крыма учатся на украинском и крымскотатарском языках – постпред РФ

Сегодня стало известно о сообщении, которое обнародовал во время заседания Совета безопасности Организации объединенных наций 16 июля постоянный представитель РФ Василий Небензя, в которое, правда, сложно поверить. Как информирует replyua.net, речь идет о том, что, по словам Небензи, которые он озвучил во время обсуждения вопроса, посвященного закону Украины о языке, на территории незаконно аннексированного Россией Крыма дети в школах обучаются на украинском и крымскотатарском языках. 

В частности, постпред России заявил: «Кстати, на территории Крымского полуострова можно ознакомиться с системой образования на трех «государственных языках» Крыма: украинском, крымскотатарском и русском.



Теги: Крым, дети, школа, язык
 
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