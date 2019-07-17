Под Киевом разбился мужчина, спускаясь на простынях с пятого этажа

17.07.2019 16:23

ЧП произошло в Вишневом, мужчину госпитализировали.

В Вишневом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса. Его госпитализировали. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Telegram.

"Мужик пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Источник : https://www.segodnya.ua