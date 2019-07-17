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Полиция нашла застреленным кандидата в депутаты от «Оппоблока»
17.07.2019 09:20
В городе Первомайск Николаевской области нашли застреленным кандидата в народные депутаты.
"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением", говорится в сообщении, передаетУП.
Главной версией полиции является самоубийство. Правоохранители предполагают, что мужчина выстрелил себе в грудь охотничьим ружьем, которое лежало рядом с телом погибшего.
По данным николаевского издания "Преступности.нет", имя покойника - Василий Мосякин, шел на выборы по округу №132 от "Оппозиционного блока", ранее был депутатом от "Партии регионов".
По признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса начато уголовное производство.
Теги: депутат, полиция, кандидат, Оппозиционный блок
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