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Сенсация: Для землян нашли новый океан?
Из-за того, что океаническая кора погрузилась вглубь нашей планеты, возникли большие запасы воды. Точно определила дату зарождения океана, находящегося под землёй, интернациональная команда научных деятелей под наставлением отечественных геохимиков из Института геохимии. Деятельность проведена в рамках задачи, подкреплённой российским грантом. Её итоги размещены в издании Nature, пишет replyua.net
Верхний слой планеты образован из крупных конструкций — тектонических плит. Плиты не стоят неподвижно, они регулярно перемещаются. Если тектонические пласты встречаются, то засчет столкновения, они движутся наверх, создавая гору. А из-за подземных толчков случаются землетрясения, цунами. На западе Австралии произошло сильнейшее землетрясение.
Древний океанический слой совместно с минералами, впитавший себя солёную воду из морей, отправляется в глубину, в мантию планеты. Доля такой воды по прошествии определённого времени возвращается назад, принимая участие в вулканических процессах. Другая часть — не прекращает движение к недрам мантии, скапливается на уровне 400-660 километров в текстуре минералов. Согласно сведениям исследований, данные минералы имеют возможность сохранять внушительные по размерам запасы воды, хлора. Подобным методом за сотни миллионов лет существования Земли в её глубины была способна перейти значительная доля Мирового океана.
Теги: Донбасс, океан, земля
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