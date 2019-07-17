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Штрафы для "евроблях": у Зеленского предложили решение колоссальной проблемы

17.07.2019 22:43
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Штрафы для "евроблях": у Зеленского предложили решение колоссальной проблемы

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду 18 июля рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить авто на европейских номерах. Об этом сообщил СМИ заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает https://www.dialog.ua . Ранее предлагалось освободить "евробляхи" от налогов. "Предложение пока звучит о 90 днях отсрочки для применения штрафных санкций. За эти 90 дней новый Парламент и правительство предложат механизмы, каким образом наконец урегулировать эту проблему", - сказал Рябошапка. Он добавил, что, по информации Мининфраструктуры и МВД, в Украине сегодня примерно от 600 до 800 тысяч автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации. "Если Парламент не примет такого законопроекта, это может привести к довольно серьезным конфликтам, когда полиция начнет применять санкции, изымать автомобили", - отметил Рябошапка.

 



Теги: Донбасс, штраф, проблема, Зеленский
 
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