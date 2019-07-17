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СМИ: На подельницу Супрун завели дело из-за растраты в особо крупных размерах

17.07.2019 20:01
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СМИ: На подельницу Супрун завели дело из-за растраты в особо крупных размерах

Дело, которое завели на директора «Государственного экспертного центра» Министерства здравоохранения Украины Татьяну Думенко, непосредственно связано и с исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун. Интернет-издание "Открытая Украина" проанализировало, к чему может привезти это уголовное производство.

Как утверждает СМИ, в команде скандальной Уляны Супрун есть несколько незаменимых людей, без которых ей было бы сложно выполнять свои обязательства перед зарубежными кураторами. Одна из таких лучших подруг почти министра – Татьяна Думенко, возглавляющая «Государственный экспертный центр». Это организация –монополист на рынке сертификации лекарств в стране. То есть, без разрешения Думенко в страну не смогут завести даже лекарство от СПИДа. Ведь это будет нарушением закона.

Источник : https://from 



Теги: Донбасс, СМИ, растрата, размер, дело, Ульяна Супрун
 
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