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США жестко предупредили Коломойского: Березовец рассказал, что может скоро ждать одиозного олигарха

17.07.2019 13:20
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США жестко предупредили Коломойского: Березовец рассказал, что может скоро ждать одиозного олигарха

Финита ля комедия. Как говорится, слёзы мешают говорить. Дмитрий Фирташ отправится по маршруту в один конец в США в сопровождении федеральных маршалов. Австрийский министр временного правительства Клеменс Яблонер выписал ордер на экстрадицию одиозного олигарха в Штаты. Подробно останавливаться на истории с Фирташем смысла нет. Она давно говорена-переговорена. Равно как и ситуация в Австрии, где в сентябре пройдут досрочные выборы в парламент. Ситуация с экстрадицией была бы почти невозможна, если бы ЦРУ и МИ-6 на пару не подловили бы прошлое австрийское правительство на связи с русскими, пишет известный эксперт и политолог Тарас Березовец. После этого вопрос экстрадиции Фирташа переходил чисто в техническую плоскость. Что важно. Дело Фирташа это последнее китайское предупреждение Игорю Коломойскому, дела которого расследует ФБР. Я говорил подробно в интервью на прошлой неделе, что визит Зеленского в Вашингтон состоится только после экстрадиции Фирташа.  С этим и была связана главная заминка с датой. Американцы темнили все время, называя то август, то октябрь. Новый постпред США Уильям Тейлор несколько раз ушёл от ответа, когда я поинтересовался у него датой и повесткой визита Зеленского в Штаты.  Теперь дорога открыта.  В течение ближайших 10 дней в Киев должен прилететь Курт Волкер.  Формально для утряски деталей встречи. Но американцам было жизненно важно иметь перед встречей Зеленского с Трампом один неубиваемый козырь. Теперь они его получили. Дональд готов раскрыть свои широкие объятия украинскому гаранту. Встреча может состояться даже в августе.  А Фирташу здоровья и долгих лет. Слишком для многих его признания как кость в горле. И для русских особенно, и для многих в Украине.
 Источник : https://www.dialog.ua 
 



Теги: США, Донбасс, Коломойский
 
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