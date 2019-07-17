В Украине нет проблемы безработицы: доказательства от ведущего экономиста

17.07.2019 16:39

Если у человека нет желания работать, то он работу не найдет ни в Киеве, ни в провинции. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Комментируя информацию Госстата о том, что количество безработных в Украине в июне 2019 года снизилось почти на 100 000 человек, по сравнению с январем этого же года, наш собеседник отмечает следующее: «В Украине очень мало официальных безработных, и те данные, которые приводит Госстат, - это все несерьезно. К тому же, очень часто предприятия не передают данные в Службу занятости. Если им нужны работники, они ищут людей совершенно в другом месте».