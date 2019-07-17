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Военное положение в Украине: Зеленский подписал судьбоносный указ, подробности решения
Подписанный президентом Владимиром Зеленским указ предусматривает процедуру прохождения гражданами Украины военной службы в ВСУ в случае военного положения
В частности, президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий внесение изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины на случай введения военного положения.
Так, положение было дополнено пунктом 263, в котором говорится, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются бойцы с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.
В подписанном Владимиром Зеленским указе также говорится, что «замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению главнокомандующего ВСУ».
«Командировки военнослужащих в военные администрации с сохранением на военной службе и их отзыв осуществляется приказами по личному составу начальника Генштаба. О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, эти администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ», – сказано в опубликованном на портале главы государства указе.
Теги: Донбасс, указ, военное положение, Зеленский
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