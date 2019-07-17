Врачи рассказали о состоянии отдыхающих, которые пребывали "в заложниках" у аттракциона в Кирилловке

17.07.2019 17:22

Днем - море, солнце и песок, а вечером - культурная программа, в которой немало важное место занимает посещение аттракционов, особенно, если отдых с детьми. Но и во время отдыха нужно быть готовыми ко всему. Инцидент произошел во время вечернего отдыха на аттракционах в Кирилловке Запорожской области. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "РБК-Україна".



Вечером в понедельник, 15 июля, аттракцион "Цепочка" внезапно остановился. Инцидент произошел вечером, и люди оказались в темноте, заблокированы на высоте 50 метров над землей. Ветром сиденья карусели сильно раскачивало и было очень страшно, среди посетителей аттракциона началась паника: взрослые кричали, дети начали плакать. Устранить поломку быстро не получилось и люди вынуждены были просидеть на высоте почти целый час. Спасатели ГСЧС, когда прибыли на место происшествия, развели руками, так как такой высокой вышки у них нет. Общими усилиями сотрудников парка и спасателей карусель удалось запустить и опустить людей на землю.



Все очевидцы громко хлопали перепуганным отдыхающим, которые выходили с карусели. К счастью, кареты скорой медицинской помощи, которые вызвали на место происшествия, никому не понадобились – мамы с детьми отделались всего лишь сильным испугом.