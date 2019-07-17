Зеленский провел с Меркель важный разговор: в ближайшее время все изменится

17.07.2019 08:21

Обсуждались вопросы мирного регулирования ситуации на Донбассе и освобождения украинских заложников

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Телефонный разговор состоялся 16 апреля. Собеседники затронули важные для нашей страны темы, в частности, обговаривался вопрос мирного регулирования конфликта на Востоке Украины, освобождение украинских пленных моряков и политических узников, сообщает пресс-служба президента.

Меркель и Зеленский также обсудили процесс разведения сил в Станице Луганской путем демонтажа фортификационных сооружений и разминирования территории.

Также глава Украины и канцлер Германии обговорили вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории нашей страны.

Не остались без внимания и бизнес-вопросы – реализация двусторонних инвестиционных проектов.

Источниек: https://politeka.