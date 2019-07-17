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Зеленский провел с Меркель важный разговор: в ближайшее время все изменится

17.07.2019 08:21
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Зеленский провел с Меркель важный разговор: в ближайшее время все изменится

Обсуждались вопросы мирного регулирования ситуации на Донбассе и освобождения украинских заложников

 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Телефонный разговор состоялся 16 апреля. Собеседники затронули важные для нашей страны темы, в частности, обговаривался вопрос мирного регулирования конфликта на Востоке Украины, освобождение украинских пленных моряков и политических узников, сообщает пресс-служба президента.

Меркель и Зеленский также обсудили процесс разведения сил в Станице Луганской путем демонтажа фортификационных сооружений и разминирования территории.

Также глава Украины и канцлер Германии обговорили вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории нашей страны.

Не остались без внимания и бизнес-вопросы – реализация двусторонних инвестиционных проектов.

Источниек: https://politeka. 



Теги: Донбасс, время, разговор, Меркель, Зеленский
 
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