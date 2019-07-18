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Более 12 часов в пути: Жительница Луганска рассказала, что приходится преодолевать ради украинской пенсии

18.07.2019 11:19
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Жительница временно неподконтрольного украинской власти Луганска 64-летняя Мария вынуждена тратить более 12 часов на пересечение линии разграничения ради получения украинской пенсии. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Я проснулась в 4 часа утра, чтобы перейти мост около Станицы Луганской. Сейчас почти 16 часов дня, а я все еще в пути. Я провела в пути уже более 12 часов и большую часть этого времени я либо шла, либо стояла», – сказала наблюдателям женщина.

По информации Миссии, на обратном пути, выстояв 2 часа в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, преодолеть неустойчивую и крутую конструкцию над разрушенной частью моста вблизи Станицы Луганской было едва посильной задачей для Марии. Присев ненадолго, чтобы собраться с силами и попить воды, женщина рассказала наблюдателям СММ о том, что ей приходится преодолевать, чтобы получить свою ежемесячную государственную пенсию в размере 1 800 гривен. «Необходимость выстаивать бесконечные очереди – одна из самых трудных частей этой поездки», – говорит Мария.

Женщина добавила, что помимо очередей на линии соприкосновения, ей пришлось выстоять несколько часов в очереди, чтобы снять деньги в банкомате в Станице Луганской. «Мы лишь хотим, чтобы все это закончилось», – поделилась Мария, вставая с места и готовясь преодолеть конструкции над мостом.

Источник : https://dnews.dn.ua 



Теги: , Луганск, переселенцы, линия разграничения
 
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