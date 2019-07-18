Как погода может повлиять на результаты парламентских выборов - мнение

18.07.2019 20:40

Андрей Золотарев в статье, опубликованной изданием Главред, утверждает, что на результаты парламентских выборов повлияют не только электоральные предпочтения граждан. По мнению политолога, здесь есть еще один фактор, который также следует учитывать - это погода в день голосования, сообщает replyua.net.



Андрей Золотарев отмечает, что интрига парламентских выборов сегодня состоит в том, какие именно политические силы окажутся в Раде нового созыва, помимо фаворитов. При этом политолог считает, что важное значение здесь будут иметь погодные условия в день голосования. В частности, если 21 июля будет жарко, солнечно и сухо, то многие граждане предпочтут провести этот день на даче, или просто выехав на природу. Явка в таком случае будет ниже 45 процентов, и это повышает шансы на прохождение в Раду «Оппозиционного блока», «Силы и чести» и политической силы Гройсмана.



Если же в день голосования будет дождливая погода, то на участки придет достаточно большое количество представителей молодого поколения. Это, в свою очередь, дает надежу на более высокий результат партии «Голос. Читайте также: Москва не выдаст виновных лиц, причастных к крушению малазийского «Боинга», поскольку это разрушит миф, согласно которому Путин всегда прикрывает исполнителей его преступных приказов - Березовец.