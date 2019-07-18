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Киев выразил протест из-за продления ареста морякам
Продление ареста для украинских моряков – "очередной российский выстрел себе в ногу", отметила замглавы МИД Елена Зеркаль.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения суда в Москве о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены РФ в Черном море 25 ноября 2018. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в среду, 17 июля.
"Удержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычного международного права", – говорится в заявлении.
В МИД напомнили, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву постановил немедленно и безусловно освободить украинские военно-морские корабли и членов их экипажей.
"Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих составляет нарушение этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушеним Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", – отметили в МИД.
В свою очередь замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что продление ареста для украинских моряков – "очередной российский выстрел себе в ногу".
"Давление на Россию с требованием освободить моряков без дополнительных условий будет только расти. До тех пор, пока Россия будет неправомерно удерживать моряков, этот вопрос будет оставаться главным для наших партнеров во всех форматах диалога с РФ – от двусторонних встреч на высшем уровне до заявлений в Совбезе ООН", – написала Зеркаль на своей странице в Facebook.
Источник : https://korrespondent.net/
Теги: Киев, моряки, арест
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