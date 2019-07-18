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Курс валют на 18 июля: гривна стабильна

18.07.2019 07:40
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Курс валют на 18 июля: гривна стабильна

Курс доллара на межбанке в продаже упал на 7 копеек – до 25,89 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек – 25,87 грн/долл.

Национальный банк Украины на 18 июля 2019 года сохранил на прежнем уровне курс гривны – 25,86 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 17 июля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2586,2087 гривны (-0,2055);

– 100 евро – 2900,7443 гривны (-2,2996).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 7 копеек – до 25,89 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек – 25,87 грн/долл.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, гривня, курс валют
 
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