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От игрушек и моющих средств до топлива и оборудования: В Украине запущена база опасной продукции
В Украине запущена база опасной непищевой продукции от Министерства экономического развития и торговли – украинский аналог европейского RAPEX*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для потребителей база дает возможность проверить безопасность продукции, которая их интересует, найти полезную информацию по приобретению продукции онлайн, что делать в случае приобретения опасной техники или игрушек, как и куда обращаться в случае нарушения прав. Кроме того, на сайте можно получить контактные данные всех органов рыночного надзора и четко указанную сферу их полномочий.
В настоящее время в базе уже размещены несколько детских товаров, на примере которых указано, какой тип риска они несут и как они могут навредить.
Как отмечается, эта база будет полезной и для представителей бизнеса – ресурс предоставляет рекомендации по безопасному импорту в легком формате, а также информацию о том, как сообщать государству о продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Общие советы будут полезны отечественным производителям, распространителям и импортерам игрушек.
Ознакомиться с перечнем опасных товаров можно по ссылке https://uvaga.gov.ua
* RAPEX (Rapid Exchange of Information System) – система оперативного оповещения об опасных потребительских товарах (за исключением продуктов питания, лекарственных препаратов, химических веществ и медоборудования). Она действует в странах Евросоюза и позволяет обмениваться информацией о некачественной продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей.
Источник : https://dnews.dn.
Теги: игрушки, оборудование, топливо, база данных
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