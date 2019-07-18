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Порошенко призвал Европарламент усилить санкции против России

18.07.2019 09:00
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Порошенко призвал Европарламент усилить санкции против России

Сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко в Стасбурге (Франция) призвал депутатов новоизбранного Европарламента усилить санкционное давление на Россию если она немедленно не выполнит обязательства по освобождению украинских моряков и политзаключенных. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Европейская солидарность».

Порошенко отметил:

«В эти дни происходит первая встреча Европарламента, избирается руководство. Мы имели уникальную встречу, когда впервые собралась группа друзей Украины. Почти 30 депутатов Европарламента — это беспрецедентная группа — все приняли активное участие, несмотря на то, что встреча длилась почти 2:00. это — свидетельство интереса, который Европарламент проявляет к Украине «.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Россия, Европарламент, санкции, Порошенко
 
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