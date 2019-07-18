Порошенко призвал Европарламент усилить санкции против России

18.07.2019 09:00

Сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко в Стасбурге (Франция) призвал депутатов новоизбранного Европарламента усилить санкционное давление на Россию если она немедленно не выполнит обязательства по освобождению украинских моряков и политзаключенных. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Европейская солидарность».

Порошенко отметил: