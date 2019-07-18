Представители ОРДО на переговорах в Минске предложили «новый порядок обмена пленными»

18.07.2019 07:20

«Представители ДНР» сегодня на встрече гуманитарной подгруппы в Минске предложили произвести с украинской стороной обмен пленными в новом формате. Об этом сообщила так называемый «уполномоченный по правам человека в ДНР», представитель ОРДО в гумподгруппе Дарья Морозова.

Представительница ОРДО отметила:

«Мы настояли на следующем порядке осуществления обмена. Сторонам предоставляется время для „процессуальной очистки“. На это нам потребуется порядка месяца, украинская сторона запросила около шести недель. По готовности информация о прекращении уголовного преследования лиц, подлежащих обмену, предоставляется на рабочей подгруппе господину Фришу, который в свою очередь сообщает об этом на заседании Трехсторонней контактной группы».

По ее словам, в настоящий момент установлено, что на территории Украины находится 101 человек, подлежащий обмену, на территории ОРДО — 50 человек.

Источник : https://donpress.com