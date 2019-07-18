Работать по 12 часов: как отреагировали украинцы на странную петицию.

18.07.2019 21:40

Украинцам хотят увеличить рабочий день, люди отреагировали.

Хотят ли днепряне работать 12 часов в сутки? Именно таким вопросом задались журналисты 34 канала, заметив на сайте Президента Украины петицию авторства Дмитрия Шишкина, предлагающего на законодательном уровне увеличить трудовой день еще на четыре часа, передает Политека.

Автор прошения считает, что именно в этом случае украинцы научатся рационально планировать рабочее и личное время, откажутся от вредных привычек и начнут больше зарабатывать.

В Днепре мнение автора петиции не разделяют ни горожане, ни врачи, ни кадровики с психологами.

Днепряне Константин и Виктория воспитывают двух сыновей. Одному малышу едва исполнился год, второй ходит в детский сад. Пара категорически против 12-часового рабочего дня.

Работать больше — значит воровать время у семьи, — подчеркивает Константин. — Больше я точно не заработаю, зато могут начаться проблемы со здоровьем.

А как быть с домашними обязанностями? — спрашивает Виктория, — кто будет забоиться о детях, если родители все время на работе?

Мнение днепрян поддерживают и специалисты, в компетенцию которых входит поддержание физического и психического здоровья. Например, Ирина Шведак, семейный доктор днепровской амбулатории №6, отмечает, что 12-часовой рабочий день обязательно должен включать перерывы на прием пищи, которых должно быть несколько.

Нужно оставлять время и на спортзал, другие виды физической активности, важен и полноценный сон, — говорит врач.

Переутомление же грозит обострением хронических болезней, эмоциональным и нервным истощением, депрессией.

Человеку не остается времени на другие сферы жизни, — подчеркивает психолог Максим Реуцкий, — если полсуток только работать, проблем во всем организме не избежать.



