- Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию19:21
- Как поделят Раду18:20
- В горсовете Борисполя проходят обыски по делу вымогательства чиновниками взяток с предпринимателей18:02
- ООН доставила партию гумпомощи на временно оккупированные территории Донбасса – Госпогранслужба Украины 17:39
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе 17:20
- СБУ пресекла ввоз книг из России17:00
- ЕС перечислил Турции почти шесть миллиардов евро за закрытие границ для мигрантов16:21
- Конгресс готовит удар по Кремлю из-за украинских моряков13:29
- «Они чувствуют себя на коне»: Тука сделал прогноз о действиях РФ на Донбассе12:31
- МИД Украины выступил против обмена украинских пленных моряков12:08
Убийство пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком. 12 полицейских привлекли к ответственности, шестерых – уволили
Служебное расследование, которое было начато из-за убийства в Переяславе-Хмельницком Киевской области пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, завершилось, сообщили в Нацполиции.
После проверки в рамках дела об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком к ответственности привлекли 12 полицейских, шестерых руководителей районного отдела полиции уволили. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В ведомстве добавили, что еще шесть руководителей управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.
"Сейчас на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделении полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва", – добавили в пресс-службе.
Служебное расследование завершилось.
Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая. 3 июня он умер в больнице в Киеве. По данным Нацполиции, ребенок погиб от случайного выстрела, сделанного одним из двух полицейских, которые "находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения".
4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал подозреваемых – Петровца и Приходько – на два месяца без права внесения залога. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве.
В связи с инцидентом руководителей Переяслав-Хмельницкого отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.
26 июня директор Государственного бюро расследований Роман Труба говорил, что оружие, из которого стреляли в мальчика, еще не нашли. По его данным, полицейские после стрельбы продолжали пить алкоголь "целый день, целый вечер и даже в течение ночи".
17 июля Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика. Он добавил, что он является несовершеннолетним.
Источник : https://gordonua.com
Теги: , ребенок, убийство, полицейский
- В Киеве начался суд над полицейскими, убившими ребенка
- Дед-садист, убивший годовалую внучку топором и лопатой, приговорен к 13 годам тюрьмы
- В Донбассе эпидемия. Кусают псы и... жеребцы
- В Донецке мальчик отомстил отцу-наркоману... ударом ножа в спину
- Скандал. Убийство семилетней девочки милиция и медэксперты "повесили" на щенков!
- "Это тварь, ублюдок и очень хороший актер", - экс-"спикер ЛНР" о Плотницком
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами19:42
- Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе19:00
- В ОРДО из-за порыва водовода несколько тысяч человек остались без воды14:32
- "Зеленский, как слышно?" - оккупанты "Л/ДНР" нагло обратились к президенту Украины. ВИДЕО14:10
- «На Каргиле, Еленовке и Гнутово очереди почти не двигаются»: соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО13:51
- «Поездка в один конец»: Гройсман объяснил, почему Украина не сможет платить пенсии в ОРДЛО13:08
- Волкер хлестко ответил Путину на выдачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей12:50
- В районе Кадиевки обнаружена радиорелейную станция и командно-штабные машины боевиков «ЛНР»11:52
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами19:42
- Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию19:21
- Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе19:00
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде 18:40
- Как поделят Раду18:20
- В горсовете Борисполя проходят обыски по делу вымогательства чиновниками взяток с предпринимателей18:02
- ООН доставила партию гумпомощи на временно оккупированные территории Донбасса – Госпогранслужба Украины 17:39
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе 17:20
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- Специалисты рассказали, в чем польза оливкового масла21:40
- Стоматологи назвали продукты, способствующие отбеливанию зубов19:00
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- «Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой