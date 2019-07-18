Убийство пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком. 12 полицейских привлекли к ответственности, шестерых – уволили

18.07.2019 10:19

Служебное расследование, которое было начато из-за убийства в Переяславе-Хмельницком Киевской области пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, завершилось, сообщили в Нацполиции.

После проверки в рамках дела об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком к ответственности привлекли 12 полицейских, шестерых руководителей районного отдела полиции уволили. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Нацполиции.



В ведомстве добавили, что еще шесть руководителей управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.



"Сейчас на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделении полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва", – добавили в пресс-службе.



Служебное расследование завершилось.



Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая. 3 июня он умер в больнице в Киеве. По данным Нацполиции, ребенок погиб от случайного выстрела, сделанного одним из двух полицейских, которые "находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения".



4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал подозреваемых – Петровца и Приходько – на два месяца без права внесения залога. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве.



В связи с инцидентом руководителей Переяслав-Хмельницкого отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.



26 июня директор Государственного бюро расследований Роман Труба говорил, что оружие, из которого стреляли в мальчика, еще не нашли. По его данным, полицейские после стрельбы продолжали пить алкоголь "целый день, целый вечер и даже в течение ночи".



17 июля Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика. Он добавил, что он является несовершеннолетним.

Источник : https://gordonua.com



