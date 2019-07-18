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Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери

18.07.2019 20:20
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Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери

Украиной были введены спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Так, вчера, 17 июля, Кабинетом министров было принято постановление, которое ввело специальную пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на публикацию представителя президента в Кабмине Андрея Геруса в Facebook. Как сообщается, данное решение Украины приняла в ответ на расширение российских экономических санкций. Известно, что в апреле-мае Россия ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля. Целью увеличения пошлин является лишение российских компаний сверхприбыли, которую они получали, поставляя в Украину топливо, используя более дешевый трубопроводной транспорт. Отмечается, что прибыль 35-40 $/т против 10-12 $/т у обычных импортеров.

Источник : https://www.dialog.ua 



Теги: , Путин, потери
 
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