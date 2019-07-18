В Ровенской области обвалился песчаный карьер, одного ребенка достали живым, поиски второго продолжаются – ГСЧС

18.07.2019 08:00

Спасатели обследовали место обвала песчаного карьера в селе Ясногорка Ровенской области, но не обнаружили там второго пропавшего ребенка, поиски продолжаются на прилегающей территории, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

17 июля вблизи села Ясногорка Ровенской области в результате сдвига песчаного карьера засыпало двух детей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Одного ребенка местные жители достали из-под завала. Его доставили в больницу. Поиски второго ребенка продолжаются.



"По состоянию на 18.20 в песчаном карьере села Ясногорка место обвала обследовано, мальчика не обнаружили. Поиски проводятся на прилегающей территории и в населенном пункте", – добавили в пресс-центре.



Отмечается, что к поискам привлекли местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек и двух единиц техники.

Источник : https://gordonua.com