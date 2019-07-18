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В Ровенской области обвалился песчаный карьер, одного ребенка достали живым, поиски второго продолжаются – ГСЧС

18.07.2019 08:00
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В Ровенской области обвалился песчаный карьер, одного ребенка достали живым, поиски второго продолжаются – ГСЧС

Спасатели обследовали место обвала песчаного карьера в селе Ясногорка Ровенской области, но не обнаружили там второго пропавшего ребенка, поиски продолжаются на прилегающей территории, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. 
 17 июля вблизи села Ясногорка Ровенской области в результате сдвига песчаного карьера засыпало двух детей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Одного ребенка местные жители достали из-под завала. Его доставили в больницу. Поиски второго ребенка продолжаются.

"По состоянию на 18.20 в песчаном карьере села Ясногорка место обвала обследовано, мальчика не обнаружили. Поиски проводятся на прилегающей территории и в населенном пункте", – добавили в пресс-центре.

Отмечается, что к поискам привлекли местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек и двух единиц техники. 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, ребенок, Ровенская область, карьер
 
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