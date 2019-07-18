Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Возможность для встречи: Трамп и Зеленский посетят Варшаву в один день

18.07.2019 21:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Президенты приедут на церемонию, посвященную 80-летию начала Второй мировой войны.

 Американский президент Дональд Трамп посетит мемориальные мероприятия в Польше, приуроченные к 80-ой годовщине начала Второй мировой войны, на которых также будет и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Как сообщил 18 июля вице-премьер Польши Яцек Сасин, в Белом доме уже подтвердили визит президента США.

Церемонию, которая пройдет 1 сентября в Варшаве, посетят и другие мировые лидеры, однако президента России Владимира Путина среди них не будет, поскольку его не приглашали.

Сасин объяснил это агрессией РФ в отношении Украины: незаконной аннексией Крыма и поддержкой оккупантов на Донбассе.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши, пригласив лидера, который сегодня таким же образом действует в отношении своего соседа", – сказал польский вице-премьер.

При этом, планируется ли встреча Трампа и Зеленского в Варшаве, все еще остается неизвестным

Стоит отметить, что европейские лидеры уже не впервые "открестились" от Путина в этом году. Ранее французские власти не пригласили президента России на 75-летие высадки союзников в Нормандии.

Источник : https://www.segodnya. 



Теги: , Варшава, встреча, Дональд Трамп, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх