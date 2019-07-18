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Вступить в наследство: какие правила действуют в Украине
Кому можно оставить наследство?
В Украине все больше людей стали заранее задумываться о будущем своих близких. Именно поэтому вследствие смерти человека открывается наследство, которое бывает двух видов: по закону и по завещанию, пишут Подробности.
Согласно статье 1223 Гражданского кодекса Украины право на наследство имеют только те, кого внесли в завещание. Наследование по закону наступает только в следующих случаях:
- завещание не оформили;
- признали его не действительным;
- от завещания отказались наследники;
- было неохвачено все наследство.
Кому можно оставить наследство?
Примечательно, что имущество завещать человек может как близким родственникам так и абсолютно посторонним людям, даже благотворительной организации.
Так, наследодатель по завещанию получает полное право свободно распоряжаться своим имуществом, вплоть до того, чтобы лишить любого наследователя по закону.
На определенную часть наследства вне зависимости от того, указаны они в завещании или нет, имеют наследники, которые принадлежат к следующим категориям:
- несовершеннолетние дети наследодателя;
- недееспособные совершеннолетние дети;
- нетрудоспособные вдова/вдовец или родители наследодателя.
- Так, есть определенный момент. Тот вариант завещания, который находится у вас - может быть неокончательным. Завещание, которое было составлено позже, отменяет все предыдущие.
- Источник : https://from-ua.
Теги: , наследство, правила
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