Вступительная кампания: Когда выпускники, сдавшие ВНО на дополнительной сессии, получат документы

18.07.2019 09:20

В Украине выпускники школ, которые сдавали Внешнее независимое оценивание (ВНО) на дополнительной сессии, получат документы об образовании вовремя и успеют подать заявления в вузы. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

Так, результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО по дополнительной сессии будут размещены в электронных кабинетах школ сегодня, 17 июля, с 15 часов. «Таким образом, школы уже сегодня смогут заказать свидетельства об образовании для выпускников, проходивших тестирование на дополнительной сессии. После получения заказа документы будут изготавливать в течение суток и передавать на места. Соответствующее разъяснение предоставляет МОН в связи с обращениями абитуриентов, которые сдавали ГИА в форме ВНО на дополнительной сессии», – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра образования и науки Вадима Карандия, выпускникам и их родителям не стоит волноваться – все идет по плану. «Результаты ВНО по дополнительной сессии будут размещены даже раньше, чтобы школы делали заказ. Поступающие, проходившие дополнительную сессию ВНО, успеют получить свидетельства и подать заявления в вузы, прием которых продолжается до 18 часов 22 июля», – сказал он.

Кроме того, по информации ведомства, чтобы со стороны школ не возникло задержек с заказом документов, МОН дополнительно разослало письма на места. В нем говорится о том, что школы и органы управления образованием должны заказать свидетельства, в которые необходимо внести результаты дополнительных сессий, до 12 часов 18 июля.

Источник : https://dnews.dn.ua