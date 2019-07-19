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ЕС перечислил Турции почти шесть миллиардов евро за закрытие границ для мигрантов
Помимо денег, Брюссель пообещал Анкаре активизировать переговоры о безвизовом режиме.
Евросоюз перечислил Турции 5,6 из 6 млрд евро, обещанных за закрытие границ страны для стремящихся в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
"Европейская комиссия в пятницу приняла пакет мер для Турции на общую сумму в 1,41 млрд евро, направленных на поддержку беженцев и принимающих их сообществ в Турции. Это часть второго транша средств в рамках европейского Фонда для беженцев в Турции. Таким образом, общая сумма перечисленных средств составляет 5,6 из 6 млрд евро, решение о выделении которых было принято в 2016 году. Оставшиеся деньги будут предоставлены Турции этим летом", – сообщила она.
На волне острого миграционного кризиса 2015 года Евросоюз пообещал Турции 6 млрд евро на покрытие связанных с приемом мигрантов издержек в обмен на закрытие своих границ для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, стремящихся в Европу. Помимо денег, Брюссель пообещал Анкаре активизировать переговоры о безвизовом режиме, чего не было сделано в связи с отказом Турции смягчать свое антитеррористическое законодательство. Кроме того, Брюссель пообещал ускорить переговоры по приему Турции в ЕС, которые к настоящему моменту оказались фактически заблокированными, в том числе под предлогом нелегальной геологоразведочной деятельности Турции на шельфе Кипра.
Закрытие Турцией своих границ в 2016 году позволило приостановить восточный маршрут, по которому мигранты попадали в ЕС через Турцию, Грецию и страны Балкан. Западный же миграционный маршрут – через Ливию и Средиземное море – в Италию продолжает действовать до сих пор.
Источник : https://www.segodnya
Теги: , евро, Турция, ЕС, мигрант
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