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Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе

19.07.2019 17:20
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Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе

​Переговоры по Донбассу, включая прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", являются единственным путем разрешения военного конфликта. Так, от генерал-лейтенанта запаса Дмитрия Уманца поступило заявление о том, что другого варианта, чем сесть за стол и начать переговоры, нет. Информацию передает https://www.dialog ", ссылаясь на "Обозреватель". По его мнению, Украина не может терять территории, терять людей и бесконечно воевать. Уманец считает, что "подталкивающим шагом был бы обмен пленными по формуле "всех на всех", а дальше процесс пошел бы быстрее. Генерал-лейтенант отметил, что можно было бы начать с переговоров в "нормандском формате" при участии России, затем провести переговоры с главарями "Л/ДНР", на которых их необходимо "хорошенько прощупать", а затем идти дальше разговаривать с Путиным.

 



Теги: , война, генерал, ВСУ
 
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