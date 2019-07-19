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МИД Украины выступил против обмена украинских пленных моряков

19.07.2019 12:08
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МИД Украины выступил против обмена украинских пленных моряков

Россия не отдаст моряков Украине до выборов, и не стоит расценивать их как "обменный фонд".

Об этом журналистам сообщила Елена Зеркаль, передает "Диалог.UA".

Ранее у Зеленского дали Кремлю однозначный ответ на предложение обменять Вышинского на моряков. Та,к заместитель главы МИД уверяет, что вернуть моряков до парламентских выборов практически невозможно. Также она напомнила, есть официальное решение международных органов о том, что моряки признаны пленными РФ и Кремль обязан их вернуть без всякого обмена и уступок со стороны Украины. Кроме того, Зеркаль отметила, что возвращение моряков для Украины является приоритетом, о котором говорил президент. Она подчеркнула, что никакого обмена не может быть и нужно сделать все, чтобы вернуть моряков обратно в Украину.



Теги: , выборы, моряки, МИД, пленные, обмен пленными, Зеленский
 
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