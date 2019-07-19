«Они чувствуют себя на коне»: Тука сделал прогноз о действиях РФ на Донбассе

19.07.2019 12:31

Нет никаких предпосылок для того чтобы позиция России в отношении Украины изменилась и новое перемирие, объявленное на Донбассе с 21 июля, стало всеобъемлющим и бессрочным.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает donpress.com.

Комментируя прогнозы, озвученные Трехсторонней контактной группой по итогам встречи 17 июля, чиновник отметил:

«Хотелось бы верить, но веры нет. Никаких знаковых решений в изменении позиции России я не вижу, а горький опыт свидетельствует о том, что этих перемирий было уже около двух десятков».

При этом на вопрос, какие факторы могли бы послужить поводом для оптимизма, Тука уточнил:

«Например, стремительное ухудшение экономического положения в России, если бы она оказалась перед лицом экономического коллапса. Но, если называть вещи своими именами, сейчас имеет место успех российской политики по деблокированию и десанкционированию. В ПАРЕ их вернули, идет активное обсуждение отмены санкций. Я думаю, они чувствуют себя на коне, и причин для изменения их позиции я не вижу. В эту же позицию укладывается и расширение зоны паспортизации».