ООН доставила партию гумпомощи на временно оккупированные территории Донбасса – Госпогранслужба Украины

19.07.2019 17:39

Организация Объединенных Наций передала на временно оккупированные территории Донбасса строительные материалы и медицинское оборудование общим весом 104 тонны, сообщили в Госпогранслужбе Украины .

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Донбасса проследовал гуманитарный груз от Управления верховного комиссара ООН. Об этом 19 июля сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.



В ведомстве отметили, что ООН передала на Донбасс строительные материалы и медицинское оборудование общим весом 104 тонны на семи грузовиках.



В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Согласно прогнозу ООН, более 3,5 млн жителей востока Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2019 году.

Источник : https://gordonua.com/