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ООН доставила партию гумпомощи на временно оккупированные территории Донбасса – Госпогранслужба Украины

19.07.2019 17:39
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Организация Объединенных Наций передала на временно оккупированные территории Донбасса строительные материалы и медицинское оборудование общим весом 104 тонны, сообщили в Госпогранслужбе Украины .

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Донбасса проследовал гуманитарный груз от Управления верховного комиссара ООН. Об этом 19 июля сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что ООН передала на Донбасс строительные материалы и медицинское оборудование общим весом 104 тонны на семи грузовиках.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно прогнозу ООН, более 3,5 млн жителей востока Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2019 году. 
Источник : https://gordonua.com/



Теги: , помощь, ООН, территория
 
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