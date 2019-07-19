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Паспортная битва. Что решили Путин и Зеленский
Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Киеве тоже нашли ответ.
Паспортная тема не уходит с повестки дня украино-российских отношений, пишет Корреспондент.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.
Министерство иностранных дел Украины считает такие действия провокацией и подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.
Также в Киеве задумались о предоставлении этническим украинцам, живущим за рубежом, второго гражданства - Украины.
Корреспондент.netсобрал все самое интересно про новую “паспортную битву”.
Решение РФ
В Кремле давно уже занимаются паспортизацией украинского Донбасса.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей, в том числе и районов, подконтрольных украинскому государству.
Получается теперь все жители Донецкой и Луганской областей могут получать российское гражданство в упрощенном порядке.
Указ распространяется только на тех, кто уже проживал на этой территории до апреля 2014 года.
Жители региона смогут получить гражданство без обязательных в других случаях экзаменов и требования о проживании в России более пяти лет. Для получения паспорта необходимо подать соответствующее заявление, копию документа, который подтверждает личность и место жительства, свидетельство о браке, а также свидетельство о рождении, если ребенку просят предоставить гражданство РФ. Рассмотрение таких заявлений должно занимать не более трех месяцев.
Ответ МИДа
Министерство иностранных дел Украины считает провокацией решение России о паспортизации жителей Донбасса, и подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.
"Действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", - говорится в сообщении ведомства.
В МИД добавили, что, несмотря на заявления о стремлении к миру, Кремль своими действиями демонстрирует откровенные намерения продолжать гибридную войну против Украины.
"Кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной. МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", - говорится в сообщении.
МИД ожидает, что международные партнеры также не будут признавать российские паспорта на Донбассе и усилят санкции в отношении РФ.
Предложение Зеленского
В Офисе президента Украины в ответ на действия РФ заявили, что могут начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины. А также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.
"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.
Действия РФ в Офисе Зеленского назвали “дополнительным препятствием на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которому руководство России неоднократно декларировало".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне, которые захотят получить украинский паспорт, все равно останутся гражданами РФ, потому что Москва не признает двойного гражданства.
На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян может воспользоваться предложением Зеленского, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков ответил: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".
Зачем все это?
Главная цель нового указа Путина о российских паспортах для украинского населения — надавить на Владимира Зеленского и прощупать «границу допустимого» в общении с новыми властями в Киеве, говорят российские эксперты.
Указ Путина — это политический ход в диалоге, который сейчас ведут Москва и Киев на высшем государственном уровне, говорит экономист, член экспертной группы Европейский диалог Евгений Гонтмахер: “На стол поочередно выкладываются карты, на которые противоположная сторона должна отвечать”. “Это часть сложной политической игры, которая не имеет финансово-экономического смысла”, — отмечает он. Осталось несколько дней до выборов в Раде, похоже, многие меры направлены на то, чтобы держать Зеленского в тонусе”.
По мнению политолога-международника Анатолия Октисюка, такое решение РФ было ожидаемым, потому что Кремль пытается сделать из Донбасса "мину замедленного действия" для Украины.
"На самом деле, они давно это обещали, думаю, что это скорее уже сделано под парламентские выборы. Такое решение было принято для того, чтобы установить определенные рамки для переговорного процесса, чтобы больше интегрировать эти территории в политическое и правовое пространство Российской Федерации. Такая "мина замедленного действия", - отметил Октисюк.
Теги: , Путин, война, паспорт, Зеленский
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