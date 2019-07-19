У Зеленского объяснили, в каком случае он даст ВСУ приказ о наступлении на Донбассе

19.07.2019 09:19

Президент Украины Владимир Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе в случае необходимости. Об этом заявил советник главы государства, член партии «Слуга народа» Никита Потураев, пишет ДонПресс.

Советник Зеленского отметил, что в команде президента готовы к любому сценарию на фронте:

«Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Мы сто раз это обсуждали. Владимир Зеленский — человек очень решительный. Будет ли Зеленский готов отдать приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли — да. Если наступит ситуация, при которой необходимо будет двинуться вперед — он отдаст такой приказ. Просто для него человеческая жизнь очень много значит».