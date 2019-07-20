Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"

20.07.2019 17:59

Известный украинский боксер, чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что войну на Донбассе начала Украина.

Боксера жестко критикуют в соцсетях за скандально интервью изданию "Трибуна", передает "Диалог.UA".

Гвоздик оказался поклонником "русского мира". Несмотря на то что Крым и Донбасс оккупированы Россией, он уверен, что войну начала Украина. Боксер также очень сокрушается, что "русские стали врагами". "Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю", - выдал боксер.

Высказался Гвоздик и об аннексированном Крыме. Спортсмен, что примечательно, повторил один в один тезисы кремлевской пропаганды о том, якобы он был взят Москвой "без единого выстрела" и там "нет войны". В итоге он все же одумался и заявил, что и президент РФ Владимир Путин все же ответственен за войну, но вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. "Виноваты оба", - констатировал он. Украинцы в соцсети в ярости из-за скандального интервью Гвоздика. "Когда русские отжали Крым и поливали "Градами" "укропские хутора", Петя (Порошенко - ред.) еще не был президентом", - напомнили боксеру. Они возмущены, что Гвоздик "закрывает" глаза на очевидную всем агрессию России, 13 тысяч убитых граждан, сбитый "Боинг" и прочее. "Этого персонажа больше в моей жизни не существует. Вата ватная", - злятся украинцы. "Откуда такие берутся? Как называть Россию агрессором, так язык в ж**е. А как жить, так в США, а не в России. Странные они, эти ватаны", - удивляются в Сети.