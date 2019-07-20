Дмитрий Вовнянко: "Это реванш. Медленный, гибридный, но неуклонный”

20.07.2019 12:30

В Украине в последние месяцы начали происходить события, которые являются началом реванша России. В этом уверен ветеран АТО, известный писатель и блогер Дмитрий Вовнянко. Вовнянко в Facebook выступил с настораживающим заявлением, передает "Диалог.UA".

Я терпеть не могу разглагольствований о том, что "завтра нас сольют", "послезавтра российские танки будут на улицах Киева" и тому подобное. Тезисы противников тезиса "реванша пророссийских сил" действительно имеют под собой почву. Да, сторонники прежней власти не сидят за решеткой (несмотря на страшилки Портнова). Да, на Крещатике не разгуливает русская десантура, а патриотов не везут в Сибирь эшелонами. Да, на фронте разведение сил прошло по плану, а там где его нет, ВСУ пока отвечают на атаки русских наемников. Все это правда. Но. Существует ряд фактов, которые заставляют сильно задуматься и сделать выводы. Главой АП-ОПУ назначен Андрей Богдан - бывший помощник депутата Андрея Портнова и люстрований "борец с коррупцией" в правительстве Азарова. Сейчас Богдан прославился тем, что заявил о необходимости референдума относительно переговорного процесса между Украиной и Россией. Его слова вызвали сопротивление в сообществе ветеранов АТО/ООС. Также Андрей Богдан высказался за предоставление русскому языку статуса регионального в Донецке и Луганске. Инициативу Богдана поддержал и сам президент Зеленский во время выступления в Краматорске на русском языке, "чтобы не было спекуляций, будто на Донбассе ущемляют русский язык". В Украине тихой сапой стали сворачивать свободу слова и внедрять цензуру. В Ровно полиция задержала двух активистов, призывавших к импичменту Зеленского. Только что в Киеве арестовали пенсионера, который раздавал газеты с карикатурой на Зеленского. При президенте создают Совет по свободе слова, куда войдут по представителю из каждого центрального СМИ. В свое время нечто подобное было создано при администрации Путина - представителям СМИ там сразу предложили "мягкое согласование" контента. Результаты мы видим в современной РФ. Идею вынесения на референдум вопроса о членстве Украины в НАТО независимо друг от друга высказали президент Зеленский и представитель президента в ВР Руслан Стефанчук. Тревожный звонок. Соратник Зеленского Дмитрий Розумков заявил, что вопрос декоммунизации должен решаться на местных референдумах. Мало нам проспекта Жукова в Харькове? Мы еще улицы Моторолы на Донбассе получим. Отдельная тема - отношение нынешней власти к Вооруженным силам. Отменен парад на День Независимости. Президент Зеленский проигнорировал военный парад на день освобождения Мариуполя от террористов "ДНР". Вопиющей стала история гибели двух бойцов батальона "Азов" из-за приказа командования не открывать огонь на опережение - как раз после соответствующего заявления Кучмы в Минске. Высказывания Зеленского, что "Россия потеряла контроль над своими наемниками... мы надеемся, что она его восстановит" стали причиной акции протеста ветеранов под АП. И вот только что - в Минске договорились о запрете на обстрелы с 21 июля. Предусмотрена ответственность за стрельбу. Государственное бюро расследований заблокировало обеспечение ВСУ через обыски в ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ. В этой истории удивительно все. И заявления председателя ГБР, которые противоречат сами себе и здравому смыслу. И постоянные комментарии Андрея Портнова, который как будто имеет доступ к информации ГБР. И, самое главное, связи Портнова в Москве, по которым информация о снаряжении ВСУ может попасть прямо в Белокаменную. Наконец - идея президента Зеленского провести люстрацию всех нардепов и чиновников времен президента Порошенко. Удивительно раз - но идея Зеленского стала практически калькой с подобного же заявления Портнова. Удивительно два - Зеленский вознамерился люстрировать не только собственных же чиновников (Данилюк, Абромавичус) но и министра МВД Авакова, ветеранов АТО, борцов против президента Порошенко и даже диссидента Юрия Шухевича. Нардеп и бывшая журналистка-расследователь Татьяна Черновол обнародовала информацию о том, что структуры, связанные с российскими учреждениями и с Портновым, были причастны к финансированию президентской кампании Зеленского. Сторонники Зеленского оправдывают все это тем, что Зеленского и его окружение неправильно понимают. Но проблема не в том, что где-то Зеленский или его соратники выражают идеи, милые Москве, проблема в том, что делают они это снова и снова, и примеров таких - все больше. А самое жуткое то, что популярность Зеленского не продержится долго. Когда-то общество спросит с него за все ожидаемое. Уже сейчас Зеленский постоянно ищет врагов с которыми борется - Верховную Раду, местных руководителей, таможенников и тому подобное. Когда популярность начнет исчезать, ему останется выбирать врага - или Россию, или Запад. Кого он выберет - догадаться не трудно, учитывая фактор Разумкова, Богдана, Стефанчука, Портнова, и то, что Зеленский уже заворчал о Западе который как бы "против его переговоров с Путиным". А это... Это будет называться реванш. Медленный, гибридный, но неуклонный. Как ему противостоять?