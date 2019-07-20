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Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна

20.07.2019 19:57
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Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна

Житель Харькова, отчаявшись дождаться запуска маршрутки в пригород города, решился на неожиданный шаг. Он создал большой баннер с надписью "Президент, помогите! Верните машрутку в Федорцы". Об этом сообщает from-ua.
Как известно, баннер он разложил на крыше сарая с надеждой, что Владимир Зеленский, который прилетал в Харьковскую область с рабочим визитом, увидит его просьбу с высоты.
"Так выглядит отчаяние. Можно понять, потому что уже несколько месяцев нет транспорта, ему пришлось Ланос купить, а наверное он не очень рассчитывал на эти расходы. Три года мы уже боремся с этим, вот он уже и не видит других путей. И смешно и страшно", – написал сосед харьковчанина Олесь Штефчук.
В сети пользователи начали комментировать внезапный шаг отчаянного жителя.
"Действительно страшно, когда возврат маршрута будет зависеть от президента, или решаться только таким образом", "Я за этот маршрут ,проходит через наш край географии", "Со всех сторон ужас","Что-то это мне напоминает одну соседнюю страну", – пишут пользователи.



Теги: Донбасс, Харьков, обращение, Зеленский
 
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