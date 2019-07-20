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Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев
Лето оказалось отличной порой для поиска офисных специалистов. Кто на каникулы и в отпуск, а работодатели — за кандидатами на открытые позиции в отделах маркетинга, рекламы и PR. Активно искали людей в сфере автотрейдинга, строительства, в салонах красоты и спортивных заведениях, сообщает Сегодня.
"Очень востребованы начинающие специалисты и студенты, домашний и рабочий персонал, — описывает ситуацию специалист центра Юлия Дрожжина. — Большую часть (если не все) указанных профсфер можно назвать сезонными. И в этом ключе их прирост выглядит вполне логично".
Например, размещались вакансии для инструкторов по плаванию, садовников, овощеводов, поваров в отельно-ресторанные комплексы — типично "летние" предложения работы.
А вот вакансии для специалистов в сферах "IT, телеком" (которые составляют 11% от всей базы вакансий на сайте), "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", а также "Банки, инвестиции, лизинг", "Ритейл" и "Закупки" размещались менее активно.
"В этих профсферах активно размещались вакансии в апреле — мае. А к июню, вероятно, кадровые потребности в них уже были закрыты", — полагает Дрожжина.
Сравнительно с аналогичным периодом 2018 года изменения коснулись всех сфер. Самый значительный прирост вакансий можно наблюдать в такие сферы, как "IT, телеком", "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", "Маркетинг, реклама, PR", "Административный персонал", "Начало карьеры, студенты", "Ритейл", "HoReCa". Менее активно размещались в 2019 году, по сравнению с 2018-м, вакансии для банковских сотрудников, в профсферах "Транспорт, логистика" и "Строительство, недвижимость". Самая позитивная динамика — в Волынской, Житомирской, Сумской, Киевской областях и в столице. А вот работодатели центральных регионов, Одесской и Черниговской областей размещали вакансии относительно вяло.
Форматы: больше работы и свободы
Рынок труда постепенно перестраивается под новые условия, говорят эксперты рекрутинга. С одной стороны, важна скорость поиска сотрудников, и вакансии у всех клиентов "на вчера". Но компании (большие и маленькие) готовы тратить время на подбор. И это касается абсолютно всех уровней позиций, говорит Татьяна Скачко, директор HR-провайдера Smart Solutions по основным трендам. Ведь, потратив время на качественный отбор, компания получает сотрудника, который будет эффективен и не станет метаться с места на место.
"Есть проекты, где кладовщику или механику устраивают 3—5 этапов собеседования", — говорит она.
Большой дефицит квалифицированного персонала испытывает агросектор: вакансий в 2,5 раза больше, чем соискателей. Сейчас, например, в компании Скачко открыты 73 вакансии агронаправления, так что выбор у украинских аграриев велик.
Еще одна любопытная тенденция: в Украине появляется все больше аутсорсинговых кол-центров, когда сотрудники находятся в Украине, но обслуживают весь мир.
"Это и продажи, и обслуживание клиентов, техподдержка, — рассказывает Скачко. — Тем, кто знает языки (любые, но на высоком уровне), готовы хорошо платить".
Все чаще предлагается аутсорс и проектная работа, и этот подход все более интересен для кандидатов.
"Работа с 9 до 6 мало интересует кандидатов поколения Z (рожденных после 2000-х гг.). Частичная занятость и удаленная работа, дающая свободу, — вот то, что они ценят", — объясняет она.
Меняется и понятие карьеры. Сейчас мало смотрят на резюме — больше внимания уделяют опыту, проектам.
"У нас есть запросы, где резюме вообще не смотрят, сразу дают тестовое задание, — рассказывает Татьяна Скачко. — Кандидату уже не нужно мотивировать переходы и красиво заворачивать свой опыт".
Это бросает новые вызовы для рекрутеров: таких кандидатов нужно искать и правильно мотивировать.
Теги: Донбасс, вакансии, молодежь, аграрии
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