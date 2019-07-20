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«Местами до +32 градусов»: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра, 21 июля
Украинский синоптик Наталья Диденко на своей личной странице в «Фейсбук» рассказала о погоде в Украине на 21 июля, воскресенье, передает replyua.net. По ее прогнозу, завтра стоит ожидать повышения температуры. Местами будет до +32 и оживет настоящее лето.В то же время Диденко рассказала, что на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах возможны краткосрочные дожди.
«Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим – температура воздуха составит +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов», – уточнила синоптик. Что касается столицы Украины, города Киева, то там завтра также возможны локальные дожди с грозой, температура воздуха в столице ожидается + 26 + 29 градусов. «Сделайте завтрашний день чистым и содержательным, не портите природу мусором, не портите бюллетени неосознанным выбором», – подытожила синоптик. Отметим, несколько дней назад Диденко сообщала, что на выборы температура воздуха достигнет до +33 по всей Украине. В Киеве воздух прогреется до +25 +29 градусов. В других регионах Украины от 28+ до 33+ жара.
Теги: Донбасс, температура, лето, повышение, прогноз погоды
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